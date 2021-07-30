Турция пытается ослабить российскую государственность: Рубен Сафрастян

Турция и Азербайджан, усиливая давление на Армению, пытаются добиться от нее уступок по нескольким важным вопросам.

Как заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» академик Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян, эти важные вопросы касаются статуса Арцаха и границ Армении.

«Хочу отметить, что в 44-дневной войне Турция не добилась тех результатов, на которые надеялась. В частности, спровоцировав эту войну, Турция стремилась создать ситуацию, при которой вокруг Арцаха были бы развернуты совместные российско-турецкие миротворческие силы, то есть по образцу Сирии, но русские не пошли на это. Турция считала, что наличие таких позиций позволит ей войти в Армению. Добиться того, чтобы Армения не существовала бы как независимое государство. Турки не получили того, чего хотели, теперь они пытаются вырвать из Армении как можно больше через Азербайджан», - сказал Рубен Сафрастян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства отметил, что одним из возможных решений выяснения правдивости взаимных обвинений между Азербайджаном и Арменией может стать размещение миссии наблюдателей ОДКБ вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Рубен Сафрастян, по этому поводу, отметил, что ОДКБ должна серьезно обсудить это предложение.

«Если ОДКБ не сможет выполнить свои основные функции, ради которых она была создана, это поставит под вопрос будущее этой организации», - отметил Рубен Сафрастян.

Он подчеркнул, что Турция представляет угрозу как для ближних, так и для дальних регионов, от Балканского полуострова до Средней Азии, Афганистан и дальше. Она представляет опасность и для России. Турция пытается ослабить российскую государственность.

«Политика Турции в Украине, Центральной Азии, в нашем регионе и на Балканском полуострове служит именно этой цели. Кроме того, у Турции и России есть разногласия и в Ливии. Россия должна понять, что наступит время, когда она должна будет решительнее противостоять Турции», - добавил Рубен Сафрастян.