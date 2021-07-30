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Британский координатор грузоперевозок сообщил о нападении на судно у берегов Омана

Британский координатор грузоперевозок сообщил о нападении на судно у берегов Омана

Британская Организация по координации морских торговых перевозок получила сообщение о нападении на судно у берегов Омана. Соответствующие сведения размещены на сайте координатора.

Согласно его данным, инцидент произошел вечером 29 июля около 21:00 мск приблизительно на расстоянии 152 км от порта Дукм в Аравийском море,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как следует из сообщения координатора, произошедшее не связано с пиратством. Отмечается, что ведется расследование инцидента. Другие подробности не сообщаются.


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