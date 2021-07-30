Токио-2020: Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов вышел в финал турнира по теннису XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале теннисного турнира среди мужчин Хачанов встретился с Пабло Карено-Бустой (Испания). В матче, который длился 1 час 19 минут, Хачанов победил со счетом в двух сетах - 6:3, 6:3.

В столице Японии Токио проходит важнейшее спортивное событие четырех лет, в этот раз - пяти лет - XXXII летние Олимпийские игры. Состязания проходят по 33 видам спорта, в 43 спортивных залах, 25 из которых были, 8 построены к Олимпиаде, 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими играми добавлены следующие виды спорта: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры – единственные в истории, на церемонии открытия которых не было болельщиков.