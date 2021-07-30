В Национальном собрании созвано внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание.

Как передает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе депутатов фракции «Мой шаг».

Депутаты во втором чтении обсудят законопроекты О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения «Об автомобильном транспорте», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «Об обеспечении безопасности дорожного движения», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О государственной границе» и ряд других законопроектов.

Национальное собрание в первом чтении обсудит также проекты законов О внесении дополнения в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.