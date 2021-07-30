В Арцахе нет новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 30 июля нет новых случаев заражения COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 26 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 28 247. Всего подтверждено 2 944 случаев заражения COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 10 295 тестов на COVID-19, из них 961 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 7 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.