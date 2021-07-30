По состоянию на 11:00 30 июля в Армении подтверждено 264 новых случаев заражения COVID-19, 199 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 5 900 тестов. Всего проведено 1 334 007 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 229 867 случая заражения COVID-19, 219 701 из которых вылечились, есть 4 608 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 437 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 1 121.