Ваан Керобян встретился с министром финансов Грузии: обсуждался вопрос транзитных перевозок

Исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керобян с двухдневным рабочим визитом находится в Республике Грузия. Как сообщает «Арменпресс», 29 июля Ваан Керобян встретился с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили.

«Мы с коллегой говорили о возможностях сотрудничества в различных сферах, об укреплении экономических связей, а также о вопросах сотрудничества в налоговой и в таможенной сферах», - написал Ваан Керобян на своей странице в Facebook.

По его словам, они также обсудили вопросы, связанные с транзитными перевозками через Грузию.