Европейские индексы выросли - 29-07-21

МОСКВА, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.45% и составил 15640.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 6633.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.88% и составил 7078.42 пункта, а российский RTSI вырос на 1.42% и составил 1639.35 пункта.