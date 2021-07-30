ПВО предотвратила проникновение БПЛА противника в воздушное пространство Армении

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении 29 июля с 23:00 на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы пресекали попытки БПЛА противника проникнуть в воздушное пространство Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«Вечером 29 июля и 30 июля, по состоянию на 07:00, ситуация по всей протяженности армяно-азербайджанской границы относительно стабильная, находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении», - говорится в сообщении МО РА.