Газета «Айастани Анрапетутюн»: За призывами следуют и четкие направленные действия

«Азербайджано-турецкая политика уклонения от политических переговоров бесперспективна, хотя бы потому, что не вписывается в существующие политические форматы разрешения конфликтов, которые и до сих пор остаются эффективными. Тюркская сторона пытается заявить, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован путем военной агрессии, что противоречит всем существующим международным гуманитарным и военным нормам и не может считаться урегулированием. Азербайджан и Турция пытаются идти против нынешних прогрессивных норм мировой цивилизации, что изначально обречено провал. Продолжение такого поведения приведет к закономерной реакции цивилизованного мира».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.