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Национальное Собрание Армении 30 июля проведет внеочередное заседание

Национальное Собрание Армении 30 июля проведет внеочередное заседание

Национальное Собрание Армении 30 июля проведет внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте НС.

Инициаторами внеочередного заседания является депутаты НС.


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