Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики Армении Альфред Кочарян.

В России в июне прошлого года вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом.

"На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот – увеличится", - сообщил Кочарян.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт коньяка из Армении в Россию в 2020 году составил 52,79 тысячи тонн на 129,39 миллиона долларов.