С 29 июля по 23:59 8 августа, в период Олимпийских игр Токио 2020, Ucom запускает челлендж "Ucom Sport" в социальных сетях TikTok и Instagram. Во время этого конкурса-челленджа сотрудники компании Ucom продемонстрируют свои спортивные навыки в формате короткого видео, после чего предложат другим пользователям поделиться похожими видео, используя при этом хэштег #UcomSport.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, по окончании конкурса будут выбраны 10 победителей, 5 из TikTok и 5 из Instagram. Условие победы - набрать максимальное количество просмотров. Победители получат умный фитнес-браслет Canyon SB41BG.

«Как человек, занимающийся боксом, я и сам принял этот вызов. И вы присоединяйтесь к челленджу "Ucom Sport", продемонстрируйте свои спортивные навыки и укажите именно свой вид спорта. Кстати, самый интересный, самый спортивный участник, выбранный жюри, которое состоит из команды Ucom, получит специальный приз - электросамокат», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что один и тот же участник может стать победителем как по количеству просмотров, так и в результате выбора жюри от Ucom.