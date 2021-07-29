Армен григорян обсудил с Тойво Клааром сложвшуюся вследствие посягательств Азербайджана ситуацию 

И.о. министра иностранных дел Армении Армен Григорян провел телефонный разговор со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, сложившаяся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении. В этой связи Армен Григорян представил последствия наступательных действий ВС Азербайджана в последние дни в направлении армянских позиций, расположенных в Гегаркуникской области Армении.

Было подчеркнуто, что параллельно с провокационными военными действиями Азербайджан выдвигает ложные территориальные и исторические претензии к Армении, которые направлены на подрыв региональной безопасности и мира.

Двусторонне была подчеркнута необходимость приложить все необходимые усилия для деэскалации ситуации. В этом контексте Армен Григорян подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 12 мая.

В ходе беседы была также подчеркнута необходимость продолжительного и справедливого разрешения карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники отметили важность возвращения военнопленных и гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом. В этой связи Армен Григорян счел предосудительным уголовное преследование по ложным обвинениям в отношении армянских военнопленных в Азербайджане.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов сотрудничества Армения-ЕС и повестки Восточного партнерства.