Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость возобновления армяно- азербайджанских переговор без предусловий

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) выпустили сегодня с совместным заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Сопредседатели с обеспокоенностью относятся к недавним инцидентам на границе Армении и Азербайджана, в том числе сообщениям о ранениях и человеческих потерях. Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов по существу конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей.

Они повторяют свое предложение без предварительных условий организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, чтобы стороны могли совместно рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды».