Рост промышленного производства в январе–июне 2021 года в Армении составил 2,1%

По итогам первого полугодия 2021 года экономика Евразийского экономического союза демонстрирует поступательный рост. Так, объем промышленного производства ЕАЭС составил около 620 млрд долларов США и увеличился 4,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Как сообщает Арменпресс, это следует из экспресс-обзора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Увеличение промышленного производства в январе–июне 2021 года в Армении составило 2,1%.

Объем производства обрабатывающей промышленности составил 402 млрд долларов США и вырос на 6,5%, электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование – на 8,6%, водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – на 20,6%, объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизился на 0,3%.

Увеличение промышленного производства в январе – июне 2021 года наблюдалось в Беларуси – на 10,4%, России – на 4,4%, Армении – на 2,1% и Казахстане – на 1,5%, снижение – в Кыргызстане – на 10,6%.

Для сравнения - в Европейском союзе в январе-мае 2021 года промышленное производство увеличилось на 0,5%, а в Китае в первом полугодии 2021 года прирост составил 15,9%.