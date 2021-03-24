Предстоящие на 30 июля мероприятия
18:27, Июль 29, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 19:58 Рост промышленного производства в январе–июне 2021 года в Армении составил 2,1%
- 19:51 Human Rights Watch осуждает незаконное уголовное преследование армянских пленных Бакинским судом
- 18:27 Предстоящие на 30 июля мероприятия
- 18:17 Считаем применение силы неприемлемым: комментарий генсека ОДКБ о ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 17:58 Образцы останков 50 военнослужащих будут перевезены в Нидерланды для идентификации личностей
- 17:52 Состояние одного из раненых военнослужащих остается крайне тяжелым
- 17:32 Германия призывает Армению и Азербайджан к восстановлению режима прекращения огня
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-07-21
- 17:19 Азиатские индексы выросли - 29-07-21
- 16:52 Айк Мартиросян считает своим лучшим результатом победу над Шахрияром Мамедъяровым
- 16:47 В Баку 13 армян военнопленных по сфабрикованным обвинениям приговорены к 6 годам лишения свободы
- 16:39 Иран готов содействовать восстановлению мира между Азербайджаном и Арменией
- 16:36 Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно
- 16:32 МИД Арцаха осудил визит председателей Парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в Шуши
- 16:20 На занятии по огневой подготовке военнослужащие проявили высокую подготовку
- 16:08 В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса
- 16:00 Кабулов: в Пакистане есть силы, которые хотят повторить опыт талибов
- 15:38 Из соображений безопасности месторождение Сотка прекратило работу
- 15:28 Песков не прокомментировал идею размещения пограничных пунктов РФ на границе Армении и Азербайджана
- 14:57 Ученые представили новые развития в области ядерных технологий
- 14:53 Арман Татоян в Гегаркуникской области проводит сбор фактов
- 14:50 Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало сильнейшим с 1965 года
- 14:03 В районе Джракана ведутся работы по поиску останков погибших
- 13:59 СМИ: "зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
- 13:37 «ТнтесаКет»: Сущность свободной торговли: Подкаст «Арменпресс
09:10, 23.07.2021
Просмотрели 1494 раз Газета «Айастани Анрапетутюн»: До каких пор будет продолжаться турецкое лицемерие?
18:37, 27.07.2021
Просмотрели 1443 раз Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
10:08, 27.07.2021
Просмотрели 1060 раз Плененный житель Мачкалашена передан армянской стороне, азербайджанские военнослужащие избили его
12:38, 28.07.2021
Просмотрели 970 раз Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере
21:32, 22.07.2021
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