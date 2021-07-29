Считаем применение силы неприемлемым: комментарий генсека ОДКБ о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступил с комментарием относительно обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-центре ОДКБ, в комментарии говорится:

“В ночь на 28 июля 2021 года на границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения, в результате которых трое военнослужащих армянских вооруженных сил погибли, четверо получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым.

Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года.

Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы.

Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе”.