Образцы останков 50 военнослужащих будут перевезены в Нидерланды для идентификации личностей

Образцы останков 50 военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной Арцахской войны, будут перевезены в Нидерланды для идентификации личностей. Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян сказала в беседе с журналистами после заседания правительства.

«К сожалению, у нас были сложные образцы, которые не удалось идентифицировать. Мы достигли соглашения с нашими нидерландскими партнерами и находимся в процессе перевозки образцов останков. Не думаю, что ответ будет очень быстрым, потому что им придется провести довольно сложный процесс экспертиз, как только получим ответы, мы обязательно их обнародуем», - сказала и.о. министра.