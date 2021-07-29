Состояние одного из раненых военнослужащих остается крайне тяжелым
Состояние одного из военнослужащих, раненных в результате провокационных действий азербайджанских вооруженных сил на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, продолжает оставаться крайне тяжелым. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян в беседе с журналистами после заседания правительства.
«Раненые в результате провокации врага военнослужащие сейчас в госпитале. Состояние здоровья солдата, находящегося в крайне тяжелом состоянии, не изменилось. Состояние остается крайне тяжелой», - сказала Анаит Аванесян.
По данным Минобороны, в ночь с 27 на 28 июля в Гегаркунике в результате провокации противника были ранены 4 военнослужащих Вооруженных сил Армении Следственный комитет сообщил о 5 раненых.
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