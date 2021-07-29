Германия призывает Армению и Азербайджан к восстановлению режима прекращения огня

Начальник отдела МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиас Лютенберг коснулся пограничной напряженности между Арменией и Азербайджаном.

«Возобновившаяся эскалация насилия между Арменией и Азербайджаном вызывает глубокую озабоченность. Германия призывает обе стороны восстановить режим прекращения огня и сделать все, что в их силах, для защиты жизни людей», - как сообщает Арменпресс, написал Матиас Лютенберг в Twitter.