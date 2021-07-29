Иран готов содействовать восстановлению мира между Азербайджаном и Арменией

Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде заявил о готовности Тегерана содействовать восстановлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на иранское Агентство «Irna», Хатибзаде выразил обеспокоенность в связи с продолжением пограничных конфликтов на границе между Азербайджаном и Арменией, призвав обе стороны проявить сдержанность.

Представитель Ирана подчеркнул необходимость поиска мирного урегулирования конфликта.

Призывая обе стороны уважать международно признанные границы, Хатибзаде заявил, что Иран готов оказать любую помощь для установления в регионе прочного мира.