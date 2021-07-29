МИД Арцаха осудил визит председателей Парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в Шуши

Министерство иностранных дел Республики Арцах прокомментировало незаконный визит глав Парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в Шуши.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Арцаха, которое представляется ниже:

“ Вновь заявляем о недопустимости попыток Азербайджана закрепить незаконную оккупацию территорий Республики Арцах, которые были захвачены в результате 44-дневной агрессии, развязанной Азербайджаном при прямом участии Турции и международных террористов в сентябре 2020 года. Любые действия, направленные на придание легитимности результатам нарушений норм международного права и незаконного применения вооруженной силы, заслуживают самого строго осуждения.

Одним из вопиющих примеров политики Баку по созданию основ для признания своих неправомерных действий приемлемой нормой, является визит председателей Парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в находящийся под временной азербайджанской оккупацией город Шуши.

Считаем необходимым подчеркнуть недопустимость визитов официальных лиц Азербайджана и других стран на оккупированные территории Республики Арцах, их провокационный характер, поскольку они являются грубым нарушением международного права, вызовом цивилизованному миру, направленным на исключение возможности создания предпосылок для всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Вновь подчеркиваем незыблемость позиции Республики Арцах, которая заключается в том, что восстановление территориальной целостности и обретение Арцахом международной правосубъектности являются непременными условиями достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления прочного мира в регионе».