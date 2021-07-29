В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса

В Армении 31 июля, 3 августа, в некоторых регионах, 1-2 августа, в большинстве регионов, преимущественно ночью и после полудня ожидаются грозы, местами возможен град.

Об этом «Арменпресс» уведомился с сайта МЧС.

30 июля осадков не будет. Ветер юго-западный, с порывами 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 18-23 м/с. Днем 30-31 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

В Ереване 29 июля, вечером 31 июля, 1-2 августа после полудня местами ожидаются дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с. 30 июля, 3 августа осадков не ожидается.