Кабулов: в Пакистане есть силы, которые хотят повторить опыт талибов

Некоторые силы в Пакистане хотели бы повторить опыт движения "Талибан" (запрещено в РФ) и дестабилизировать обстановку в этой стране. Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

"Пакистан является твердым партнером России. Мы на одной волне в том смысле, что пакистанское руководство, оно заявляло об этом публично на самом высоком уровне, не заинтересовано в превращении Афганистана в исламский эмират, который будет проецировать влияние на само пакистанское общество, в котором тоже есть силы, которые могут быть вдохновлены опытом афганских талибов и попытаться дестабилизировать обстановку в исламской республике", - сказал он.

Как отметил Кабулов, интересы Пакистана, РФ, а также соседних стран относительно афганского урегулирования совпадают. "Пакистан, как и Россия, как и практически все соседи, заинтересован, чтобы Афганистан восстановил, если можно так выразиться, свою нормальность и стал надежным торгово-экономическим мостом между Пакистаном и Евразией", - отметил он.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что обострение в отношениях Кабула и Исламабада вызвано в первую очередь внутриполитической обстановкой в самом Афганистане. "Да, бывают всплески и затем успокоение, мы, видимо, находимся в очередной фазе обострения, вызванной военно-политическими событиями в самом Афганистане, - указал он. - Такое иногда ощущение, что те в Кабуле, кто должен отвечать и защищать свои территории от талибов, когда они провалили выполнение этой задачи, ищут козла отпущения, и Пакистан всегда представляется очень удобным объектом".