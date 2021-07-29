Из соображений безопасности месторождение Сотка прекратило работу

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян сообщил, что месторождение Сотка в настоящее время не работает по соображениям безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», Саносян сообщил журналистам об этом после заседания правительства.

«Из соображений безопасности из Соткского рудника были выведены шахтеры и снята часть оборудования. Шахта в данный момент не работает. Возможно, когда не будет проблем с безопасностью, работа возобновится», - сказал Гнел Саносян.

Он добавил, что окрестности села Кут закрыты для журналистов, также исходя из безопасности. «С 13-14 мая противник в районе села Кут имеет некоторые подвижки. Учитывая, что вчера произошел пограничный инцидент, было принято такое решение», - сказал губернатор, отвечая на вопрос, почему журналистам не разрешается работать в селе Кут Гегаркуникской области.