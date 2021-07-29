Песков не прокомментировал идею размещения пограничных пунктов РФ на границе Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал идею и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить вдоль армяно-азербайджанской границы российские пограничные посты. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Пашиняна.

“Контакты с Ереваном продолжаются, больше мне нечего добавить”, - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия приложила много усилий для восстановления режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, работы продолжаются.

“Вы знаете, что представители России приложили много усилий, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, Россия продолжает контакты и с Ереваном и с Баку, чтобы полноценно обеспечить реализацию трехсторонних договоренностей», - сказал Песков.

На заседании правительства 29 июля и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил о возможности размещения российских пограничников по всему периметру армяно-азербайджанской границы и отметил, что это даст возможность провести работы по делимитации и демаркации границ без риска военных столкновений.