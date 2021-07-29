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Арман Татоян в Гегаркуникской области проводит сбор фактов

Арман Татоян в Гегаркуникской области проводит сбор фактов

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян находится в Гегаркуникской области для ознакомительной работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека.

Арман Татоян вместе с главой общины Варденис Арамом Мелконяном и представителем районной администрации встретился с местными жителями. Они представили Защитнику вопросы, вызывающие опасения.


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