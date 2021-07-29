Арман Татоян в Гегаркуникской области проводит сбор фактов
14:53, 29 Июль, 2021
Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян находится в Гегаркуникской области для ознакомительной работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека.
Арман Татоян вместе с главой общины Варденис Арамом Мелконяном и представителем районной администрации встретился с местными жителями. Они представили Защитнику вопросы, вызывающие опасения.
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