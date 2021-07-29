Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало сильнейшим с 1965 года

Землетрясение магнитудой 8,2, зафиксированное в среду у побережья американского штата Аляска, стало самым сильным с 1965 года. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал CBS со ссылкой на сейсмологов.

По его данным, в марте 1964 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 9,2.

Согласно сведениям Геологической службы США, в результате стихии наибольший ущерб был нанесен городу Анкоридж. Кроме того, землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на залив Аляска, западное побережье США и Гавайи.

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении неподалеку от Аляски, магнитуда которого составила 8,2. Эпицентр находился на расстоянии 789 км к северо-востоку от Анкориджа, в котором проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46,7 км. По данным службы, после землетрясения было зафиксировано около 28 афтершоков.

После землетрясения национальный центр предупреждения о цунами США объявил об угрозе цунами. На данный момент угроза снята для прибрежных районов полуострова Аляска, Алеутских островов, южного побережья Аляски, а также для Гавайев и Гуама. Жителям опасных районов не рекомендуют возвращаться назад до тех пор, пока местные власти не объявят территории безопасными.