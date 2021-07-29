В районе Джракана ведутся работы по поиску останков погибших

Поиски останков военнослужащих, погибших в дни войны и считающихся без вести пропавшими, проводятся одним спасательным отрядом в районе Джракана (Джабраил).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Министерства внутренних дел Арцаха.

О результатах Государственная служба по ЧС предоставит дополнительную информацию.

На территориях Арцаха, оккупированных Азебайджаном, после прекращения огня обнаружены и вынесены останки 1 618 военнослужащих (добровольцев, резервистов) и гражданских лиц.