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«ТнтесаКет»: Сущность свободной торговли: Подкаст «Арменпресс

«ТнтесаКет»: Сущность свободной торговли: Подкаст «Арменпресс

Альберт Айрапетян, старший эксперт исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, представляет суть свободной торговли и способствующие ей меры, часто используемые государствами. В частности, упоминаются как тарифные, так и нетарифные правила, препятствующие свободной торговле. В контексте тарифного регулирования Альберт Айрапетян подчеркивает разницу в последствиях  импортных пошлин, взимаемых крупными и малыми странами, объясняя их влияние на производителей и правительства крупных стран и даже на потребителей.

Выбор названия подкаста «ТнтесаКет» редакцию вдохновило название издания первого перевода книги Фонда EFI  «Точка зрения экономики. Формула личного благополучия и процветания страны».

Авторские подкасты Агентства «Арменпресс» выражают исключительно мнение автора и могут не совпадать с точкой зрения агентства.


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