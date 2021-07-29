Токио-2020: Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов вышел в полуфинал XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает Арменпресс, в четвертьфинале мужского одиночного теннисного турнира Олимпийских игр Хачанов встретился с Уго Амбером (Франция). В матче, который длился 2 часа 32 минуты, Хачанов выиграл, со счетом в трех сетах - 7: 6, 4: 6, 6: 4. Он вышел в полуфинал.

В столице Японии Токио проходит важнейшее спортивное событие четырех лет, в этот раз - пяти лет - XXXII летние Олимпийские игры. Состязания проходят по 33 видам спорта, в 43 спортивных залах, 25 из которых были, 8 построены к Олимпиаде, 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими играми добавлены следующие виды спорта: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры - единственные в истории, на церемонии открытия которых, не было болельщиков.