В результате выстрела противника ранение получил старший лейтенант: возбуждено уголовное дело

29-го июля 2021года, около 03:30 - 03:45, группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана на пограничном участке села Верин Шоржа, находящегося на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области Республики Армения, на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или религиозного фанатизма, с намерением убить двух или более лиц, из стрелкового оружия открыла огонь по военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения. Вследствие чего на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части Министерства обороны РА огнестрельное ранение получил старший лейтенант А. С.

Как передает Арменпресс, Следственный комитет Армении сообщил, что уголовное дело, возбужденное по признакам ст. 1, 7 13 ч. И 2 ст. 34-104 УК Армении, принято к производству в пятом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.