В Токио третий день подряд обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
12:54, 29 Июль, 2021
Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 3 865 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг столичной администрацией.
Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду (3 177 случаев) и во вторник (2 848).
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