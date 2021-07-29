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В Токио третий день подряд обновлен суточный максимум заражений коронавирусом

В Токио третий день подряд обновлен суточный максимум заражений коронавирусом

Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 3 865 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг столичной администрацией.

Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду (3 177 случаев) и во вторник (2 848).


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