В Токио третий день подряд обновлен суточный максимум заражений коронавирусом

Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 3 865 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг столичной администрацией.

Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду (3 177 случаев) и во вторник (2 848).