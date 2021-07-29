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В Японии допустили вероятность цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения у Аляски

В Японии допустили вероятность цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения у Аляски

Японские сейсмологи допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло у побережья штата Аляска. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Согласно опубликованному сообщению, японские сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.

Ранее Геологическая служба США объявила, что землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья штата Аляска. По данным Национального центра предупреждения о цунами США, цунами может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.


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