Азербайджан пытается дискредитировать трехсторонние заявления и тему открытия коммуникаций: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметив, что ситуация пока не стабилизирована. Как сообщает «Арменпресс, Никол Пашинян добавил, что Азербайджан продолжает вести агрессивную риторику и действия, в то же время, не реагируя на все предложения международного сообщества, направленные на политическое и долгосрочное урегулирование ситуации.

«Азербайджан всеми своими действиями пытается заблокировать любую возможность диалога, дискредитируя трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января. Азербайджан предпринимает эти действия, чтобы дискредитировать открытие региональных коммуникаций. Азербайджан продолжает говорить о коридоре, указывая конкретные маршруты и направления. Я уже много раз говорил, что Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать какие-либо вопросы коридорной логики», - заявил и. о. премьер-министра, добавив, что все транспортные и экономические коммуникации в регионе должны быть открыты.

«Армения через территорию Азербайджана должна иметь сообщение с Россией, Средней Азией и с Ираном, также и Азербайджан должен иметь сообщение с Нахиджеваном, Грузией и Ираном через территорию Армении. Для реализации этой программы на соответствующих участках необходимо будет создать таможенные пункты пропуска», - сказал Никол Пашинян, приведя в качестве примера пункты пропуска, действующие на границах СНГ.