Для перемещенных из-за войны жителей Гадрута в Степанакерте строятся многоквартирные дома

Скоро в Степанакерте в районе Ачапняк на средства Всеармянского фонда «Айастан» начнется строительство многоквартирных домов. Как передает Арменпресс, Министерство градостроительства Арцаха сообщает, что первый этап конкурса уже состоялся.

В жилом массиве будет 15 корпусов, всего - 240 квартир. Он будет построен в соответствии со всеми современными требованиями.

Новые дома предназначены для жителей Гадрута, перемещенных из-за войны.