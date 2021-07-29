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Для перемещенных из-за войны жителей Гадрута в Степанакерте строятся многоквартирные дома

Для перемещенных из-за войны жителей Гадрута в Степанакерте строятся многоквартирные дома

Скоро в Степанакерте в районе Ачапняк на средства Всеармянского фонда «Айастан» начнется строительство многоквартирных домов. Как передает Арменпресс, Министерство градостроительства Арцаха сообщает, что первый этап конкурса уже состоялся.

В жилом массиве будет 15 корпусов, всего - 240 квартир. Он будет построен в соответствии со всеми современными требованиями.

Новые дома предназначены для жителей Гадрута, перемещенных из-за войны.


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