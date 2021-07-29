Для перемещенных из-за войны жителей Гадрута в Степанакерте строятся многоквартирные дома
11:16, 29 Июль, 2021
Скоро в Степанакерте в районе Ачапняк на средства Всеармянского фонда «Айастан» начнется строительство многоквартирных домов. Как передает Арменпресс, Министерство градостроительства Арцаха сообщает, что первый этап конкурса уже состоялся.
В жилом массиве будет 15 корпусов, всего - 240 квартир. Он будет построен в соответствии со всеми современными требованиями.
Новые дома предназначены для жителей Гадрута, перемещенных из-за войны.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен