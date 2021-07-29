В Ираке при падении вертолета погибли пять человек

Пять человек погибли в результате падения иракского вертолета к северу от Багдада. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг новостной портал SHAFAQ News.

По его данным, вертолет упал в районе населенного пункта Амерли в провинции Салах-эд-Дин, после чего загорелся. Позднее на месте катастрофы были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух офицеров армии - майора и полковника.

О типе и модели вертолета не сообщается. Причины аварии также неизвестны.