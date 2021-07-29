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Газоснабжение некоторых общин Арарата и Гегаркуника временно будет приостановлено

Газоснабжение некоторых общин Арарата и Гегаркуника временно будет приостановлено

В целях проведения плановых работ 30 июля с 11:00 до 14:00  временно будет приостановлено газоснабжение потребителей сел Покр Веди, Лусарат, Нор Кянк Араратской области, с 10:00 до 17:30 общин Верин Геташен и Неркин Геташен, также и района «Демер» Гегаркуникской области.  Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».


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