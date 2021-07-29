В Арцахе подтвержден один новый случай заражения COVID-19

В Арцахе 28 июля проведено 35 тестов, в результате которых подтвержден 1 случай заражения COVID-19. «Арменпресс» передает сообщение Министерства здравоохранения Арцаха.

На данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 5 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 10 269 тестов на COVID-19, из них 961 оказались с положительным результатом.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2 944 случая заболевания COVID-19. Проведено 28 221 тестов.

Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в районных медицинских учреждениях.