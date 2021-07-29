Айк Марутян осмотрел благоустраиваемые парки Еревана

Мэрия Еревана реализует масштабные программы благоустройства столичных зон отдыха. Мэр Еревана Айк Марутян ознакомился с ходом работ.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации мэрии Еревана, парк «Новый Арабкир», занимающий площадь около 3 гектаров и более известный под народным названием «Парк молоканов», полностью реконструируется по годовой программе.

«В парке Арабкир никогда не проводились восстановительные работы, сейчас мы начали масштабные работы. Прежде чем продвигаться дальше, я хотел бы упомянуть, что начать эти работы мы смогли благодаря договоренности с частным сектором. Работы уже ведутся в полном объеме», - подчеркнул мэр.

В зоне отдыха будет установлена новая система орошения и новая сеть наружного освещения, установлены энергосберегающие светодиодные светильники, построены пандусы, вновь заработают фонтаны и водопады, будет отремонтирован памятник «Новый Арабкир». В парке будут установлены скамейки, беседки, построены санузлы.

Программа благоустройства парка в районе Канакерской ГЭС уже находится на завершающей стадии.

Для орошения большой зеленой зоны парка был построен специальный бассейн и установлена водонапорная система полива. Были благоустроены аллеи, построены пандусы, концертная площадка, детская площадка, зона отдыха оборудована современным художественным освещением, установлены беседки, скамейки, урны для мусора. Конечно, посажены и новые деревья.

Ознакомившись с проделанной работой, мэр Марутян сделал ряд замечаний.

«Есть вещи, которые нужно исправить. Все эти замечания направлены администрации района, организацию по озеленению и отделу благоустройства. Они будут работать в этом направлении, чтобы передать ереванцам парк в 100% состоянии. В целом я доволен, это довольно большая территория, люди здесь уже наслаждаются отдыхом», - заявил Айк Марутян.

В парке Мартироса Сарьяна идут последние исправления этапа благоустройства. Реконструкция зоны отдыха стала возможной благодаря платформе «Активный гражданин», когда проект его реконструкции стал одним из победителей.

В ближайшее время ереванцы получат и другую зону отдыха. В Ереване будет современный общественный скейт-парк. Он будет в районе кольцевого парка. Вместе с этим проектом мэрия инициировала благоустройство всей 6-й секции парка, работы уже находятся на завершающей стадии.