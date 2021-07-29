ВС Азербайджана вели огонь по армянским позициям: развернулась кратковременная перестрелка

29-го июля, около 08:40, подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

Развернулась кратковременная перестрелка, после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен.

В результате провокации 29 июля огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА.

По состоянию на 09:30 ситуация спокойная.