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ВС Азербайджана вели огонь по армянским позициям: развернулась кратковременная перестрелка

ВС Азербайджана вели огонь по армянским позициям: развернулась кратковременная перестрелка

29-го июля, около 08:40, подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

Развернулась кратковременная перестрелка, после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен.

В результате провокации 29 июля огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА.

По состоянию на 09:30 ситуация спокойная.


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