СМИ: талибы атаковали КПП на востоке Афганистана

По меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана погибли в ночь на четверг при нападении боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его сведениям, в результате атаки еще трое военных пострадали. Пятеро боевиков в ходе столкновения были ликвидированы. Другие подробности не приводятся.