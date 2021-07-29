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СМИ: талибы атаковали КПП на востоке Афганистана

СМИ: талибы атаковали КПП на востоке Афганистана

По меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана погибли в ночь на четверг при нападении боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его сведениям, в результате атаки еще трое военных пострадали. Пятеро боевиков в ходе столкновения были ликвидированы. Другие подробности не приводятся.


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