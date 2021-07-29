США призывают Армению и Азербайджан вернуться к переговорам под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ

Соединенные Штаты осуждают недавнюю эскалацию насилия на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

«Мы призываем Армению и Азербайджан соблюдать свои обязательства по прекращению огня и незамедлительно предпринять шаги для деэскалации ситуации. Сохраняющаяся напряженность на армяно-азербайджанской границе подтверждает, что только при всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать все нерешенные вопросы, можно будет нормализовать отношения между двумя странами и позволить людям в регионе жить в мире друг с другом. Соединенные Штаты призывают Армению и Азербайджан для достижения прочного политического урегулирования конфликта как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

28 июля Вооруженные силы Азербайджана на участке от Сотка до Верин Шоржа границы Республики Армения предприняли наступление. Подразделения ВС Республики Армения выполняют поставленные перед ними боевые задачи, осуществляют оборону собственных позиций, не допуская продвижения противника. 29 июля около 3 часов ночи на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара подразделения Вооруженных сил Азербайджана, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, вновь прибегли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из огнестрельного оружия. Министерство обороны РА сообщило, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен.