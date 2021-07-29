Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Перу

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду в Тихом океане недалеко от берегов Перу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр располагался на расстоянии 98,5 км к юго-западу от города Трухильо, в котором проживают около 747 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31,3 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.