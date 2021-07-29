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Азербайджан прибегнул к провокации: после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен

Азербайджан прибегнул к провокации: после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен

29 июля около 3 часов ночи подразделения Вооруженных сил Азербайджана, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара вновь прибегли к провокации, открыв огонь по армянским позициям. Как передает Арменпресс, Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны Республики Армения сообщает, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен.

По состоянию на 07:00 ситуация спокойная, стрельбы нет.


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