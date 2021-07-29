Цены на цветные металлы - 28-07-21

ЛОНДОН, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.50% и составила 2504.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.10% и составила 9719.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.30% и составила 2344.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.17% и составила 19600.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.04% и составила 34695.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.12% и составила 2965.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 39551.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.