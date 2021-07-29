Газета «Айастани Анрапетутюн»: Решающий фактор - боеспособность Вооруженных сил Армении

«Азербайджан очень далек от установления мира в регионе. Этот факт еще раз подтвердили организованные им наступательные операции в приграничном районе Гегаркуника. И он, по сути, продолжает посягательства на суверенные территории Армении, которые использует в своей типичной коварной тактике, организовав спланированное нападение на участке Сотк-Верин Шоржа, после отвлекающего инцидента в Ерасхе. В течение трех десятилетий конфликта с Азербайджаном мы много раз убеждались, что он замолкает лишь после неадекватной реакции и потерь. И в этом раз лишь после отступления и больших потерь противник согласился на посредничество Москвы и прекратил свои действия. Азербайджан еще раз осознал, что без байрактаров, он на поле боя неспособен противостоять армянскому воину, а Вооруженные силы Армении вновь показали свою боеспособность, которая не ослабла даже после третьей Арцахской войны».

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