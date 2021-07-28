ООН выразила обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой на армяно- азербайджанской границе 

Растущая напряженность на границе Армении и Азербайджана вызывает обеспокоенность ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя развязанную азербайджанской стороной военные действия на границе с Арменией 28 июля.

"Мы с растущей обеспокоенностью следим за сообщениями о напряженной обстановке на границе Армении и Азербайджана, включая последний инцидент, информация о котором поступила сегодня. Хотя ООН не может проверить эти сообщения, мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, отказаться от любых действий, которые могут привести к эскалации, и разрешить имеющиеся вопросы путем диалога", - сказал Хак.

28 июля вооруженные силы Азербайджана начали наступление на границе Республики Армения: от Сотка до Верин Шоржа. По данным Минобороны Армении, в результате провокации, осуществленной азербайджанской стороной, с армянской стороны погибли 3 и ранены 4 военнослужащих.