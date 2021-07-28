РПА проинформирует своих международных партнеров о развязанных Азербайджаном действиях

Исполнительный орган Республиканской партии Армении 28 июля провел очередное заседание под председательством председателя Республиканской партии Армении, третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна.

Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания была обсуждена ситуация на восточных границах Армении, а также в направлении Нахичевана, оценки которой уже были озвучены в совместном заявлении двух оппозиционных блоков.

«Было поручено надлежащим образом проинформировать международных партнеров партии о резком обострении региональной напряженности и военных действиях, развязанных вооруженными силами Азербайджана.

Было сочтено недопустимым подчеркивать использование МИД Армении словосочетания «территория Нагорного Карабаха» вместо термина «Нагорно-Карабахская Республика».

Были доложены вопросы, касающиеся предстоящей деятельности выдвинутых партией депутатов на первом заседании Национального Собрания.

Была подчеркнута важность создания в Национальном Собрании и полноценной работы комиссии по вопросам Арцаха», - говорится в сообщении Исполнительного органа РПА.